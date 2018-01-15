Профледи выберут в Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "Профледи-2018" стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Миссия проекта - найти наиболее инициативных и активных представительниц профсоюзов. "Профледи" - это не конкурс красоты. Организаторы ищут женщин, которые знают, как защитить права и интересы коллег, умеют помогать словом и делом.

Для участия потенциальные профледи могут быть выдвинуты своими коллективами. Для этого члены профсоюзной организации должны прислать заявку на электронную почту info@belchas.by. Отдельными файлами высылаются не менее двух разноплановых фотографий. К заявке необходимо приложить рассказ (в произвольной форме) об участнице, а также о том, почему именно она достойна этого звания.

Все присланные работы будут размещены на сайте belchas.by в разделе "Конкурсы", где можно будет проголосовать за понравившихся участниц. В результате народного голосования и работы жюри будут отобраны 15 полуфиналисток, которые получат специальное задание. Участницы, успешно его выполнившие и набравшие наибольшее количество голосов, становятся финалистками конкурса.

Финал "Профледи-2018" пройдет накануне 8 Марта. Кроме заслуженного признания, победительниц ожидают дипломы и призы.

Конкурс проводится порталом 1prof.by при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси.-0-