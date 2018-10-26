Профсоюзные активисты примут участие в благоустройстве территории Куропат

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные активисты примут участие в благоустройстве территории урочища Куропаты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

В субботнике 27 октября, инициированном ФПБ, примут участие общественные организации страны, представители трудовых коллективов предприятий и организаций.

Федерация профсоюзов на постоянной основе занимается благоустройством Куропат. На протяжении двух последних лет здесь проводились субботники и акции по наведению порядка и уборке территории. После принятия решения о создании памятного знака и утверждения художественным советом его эскиза Федерация профсоюзов выступила с инициативой стать заказчиком работ по его строительству.

Памятный знак возводится за счет добровольных пожертвований граждан, профсоюзных организаций, трудовых коллективов. В создании этого народного мемориала в память о погибших здесь людях принимают участие многие предприятия и организации. На сегодня уже завершены все подготовительные работы, проведены необходимые археологические исследования, проводится обустройство территории, начат процесс по отливке и сборке конструкции памятного знака.

Федерация профсоюзов Беларуси придает особое значение работе по сохранению памяти об историческом прошлом страны, а также патриотическому, нравственному и духовному становлению граждан. Профсоюзные организации республики традиционно совместно с трудовыми коллективами, молодежью, ветеранскими организациями проводят масштабную работу по обустройству знаковых и памятных мест, групповых захоронений солдат и мирных жителей. Например, профсоюзы Могилевской области взяли шефство над памятным знаком "Воин и партизанка" в деревне Николаевка 2 Могилевского района, которая была полностью сожжена в годы фашистской оккупации. Помимо работ по благоустройству территории возле памятного знака профсоюзы области занимаются восстановлением имен погибших сельчан.

Силами профсоюзов Гродненской области воссоздан мемориальный комплекс "Шауличи" в Волковысском районе на месте деревни, сожженной в годы войны вместе со всеми жителями. Общими силами были собраны необходимые средства, обновлены все памятные плиты, на месте каждого сожженного дома установлены символические срубы. Регулярно на этом месте проводятся областные субботники и митинги-реквиемы.

В Витебской области профсоюзы приняли активное участие в создании Аллеи Героев в центральном сквере Верхнедвинска, где захоронены воины, погибшие при освобождении этих мест.

В Бресте под патронажем профсоюзов захоронение военнопленных лагеря "Ревир", где в 1941-1942 годах были замучены и расстреляны около 15 тыс. мирных жителей и пленных солдат. На месте захоронения установлен новый памятный знак, заменены плиты братской могилы, выполнены подсветка, ландшафтное планирование прилегающей территории, высажены цветы, обустроен газон. Ежегодно профсоюзные активисты вместе с молодежью наводят порядок во время субботников.

При поддержке Гомельского областного объединения профсоюзов полностью отреставрирован монумент комсомольцам-подпольщикам в областном центре. Мемориал оснащен современной подсветкой, заменены травяное покрытие и тротуарная плитка, благоустроена прилегающая территория, разбиты новые клумбы.-0-