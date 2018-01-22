Профсоюзные юристы будут бесплатно консультировать белорусов 25 января

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой желающий 25 января сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов, сообщили БЕЛТА в Федерации профсоюзов Беларуси.

В ФПБ пояснили, что 25 января пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. "Место проведения - организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. При необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры", - рассказали в ФПБ.

Время и место приема в регионах можно узнать 22-24 января по телефонам, указанным на сайте Федерации профсоюзов Беларуси.-0-