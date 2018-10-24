24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы пройдут 25 октября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Более сотни правовых инспекторов труда ФПБ окажут бесплатную юридическую помощь во всех районных и областных центрах страны. Юристы федерации проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы пройдут как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

Кроме этого, ФПБ постоянно проводит юрконсультации граждан. За помощью можно обратиться по телефону, прийти на личный прием или оставить письменное либо электронное обращение. На этой неделе на интернет-портале ФПБ стартовал новый сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой район и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь. Предполагается, что таким образом членам профсоюза станет еще проще и быстрее получить помощь квалифицированного юриста.

Только за первое полугодие 2018 года юристами ФПБ дано почти 80 тыс. консультаций по трудовым и связанным с ними вопросам. В пользу работника разрешены 58 дел в судебных инстанциях, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 39 человек, возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более Br2 млн.

Выездные профсоюзные правовые приемы практикуются с марта 2015 года. Как правило, консультации проходят каждый последний четверг месяца. С ноября 2017-го в некоторых регионах к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. В первом полугодии этого года проведено 389 совместных правовых приемов. Особое внимание уделяется соблюдению нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.-0-