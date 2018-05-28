Профсоюзные правовые приемы пройдут 31 мая по всей Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы пройдут 31 мая в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Более сотни правовых инспекторов труда ФПБ окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Профсоюзные юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы пройдут как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно на предприятиях. Место и время проведения консультаций можно узнать на интернет-портале Федерации профсоюзов, а также позвонив в профсоюзные организации своего города или района.

Как сообщили в пресс-службе, популярность профсоюзных правовых приемов растет, особенно в небольших городах и районных центрах: человеку не нужно ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, он может получить квалифицированную консультацию у себя в городе или на предприятии. Анализ обращений показывает, что основная масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (65%). Далее по актуальности следуют вопросы применения жилищного (12%) и пенсионного (10%) законодательства.

В некоторых регионах с ноября 2017 года в профсоюзных правовых приемах участвуют сотрудники прокуратуры. Совместная работа позволяет оперативно решать проблемы, с которыми приходят люди. Представители ФПБ и прокуратуры на месте могут обсудить все вопросы и проработать план дальнейших действий по защите прав работников.

За прошлый год профсоюзные юристы выявили более 43 тыс. нарушений законодательства о труде. При непосредственном участии профсоюзов на рабочих местах восстановлено 86 работников. Правовая инспекция труда ФПБ за год проконсультировала по трудовым вопросам почти 158 тыс. человек, из них около 56 тыс. - на личных приемах, более 96 тыс. - по телефону, около 4 тыс. - в ходе прямых линий и круглых столов, более 1,6 тыс. - через интернет. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более Br3 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.-0-