16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Беларуси и Египта договорились об укреплении отношений. Это предусмотрено соглашением, которое подписано во время визита председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды в Египет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Документ предусматривает ряд мер по укреплению и расширению отношений между профсоюзными центрами двух стран.

Кроме встречи с президентом Федерации профсоюзов Египта Губали Мохамом Губали Эль Марахи, Михаил Орда провел переговоры с руководством Арабской федерации работников нефтяной, горнодобывающей и химической промышленности, профсоюза работников машиностроительной и металлургической промышленности, профсоюза работников коммунальных служб, профсоюза госслужащих, профсоюза работников здравоохранения. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес для профсоюзных организаций Беларуси и Египта. Стороны наметили совместные шаги по развитию дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, делегация ФПБ посетила несколько промышленных предприятий Каира и ознакомилась с работой спортивного центра Федерации профсоюзов Египта.

Федерация профсоюзов Египта - крупнейший профсоюзный центр страны. Она объединяет 2,5 млн работников 23 профсоюзов Египта и входит в Международную конфедерацию арабских профсоюзов и Организацию африканского профсоюзного единства.-0-