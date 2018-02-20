Профсоюзы проведут бесплатные юридические консультации 22 февраля

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы пройдут в Беларуси 22 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Более сотни правовых инспекторов ФПБ бесплатно проконсультируют желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы пройдут в районных, городских объединениях профсоюзов и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов. Место и время проведения консультаций можно узнать на интернет-портале ФПБ и в организациях профсоюзов своего города или района.

В 2017 году было проведено девять таких приемов. Профсоюзные правовые инспекторы труда приняли более 4 тыс. человек. Обратившимся были даны разъяснения и рекомендации, в необходимых случаях составлены процессуальные документы. "Популярность профсоюзных правовых приемов растет, особенно это касается небольших городов и районных центров: человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, он может получить квалифицированную консультацию у себя в городе", - отметили в пресс-службе.

Анализ содержания обращений, поступивших в ходе профсоюзных приемов граждан, свидетельствует, что основная масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан, - 65%. На втором месте по акуальности - вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем - вопросы пенсионного законодательства (10%).

С ноября 2017 года в некоторых регионах во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Совместная работа позволяет оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми приходят люди: представители ФПБ и прокуратуры на месте могут обсудить все нюансы и проработать план дальнейших действий по защите прав работников.-0-