3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профстандарт для специалистов-оценщиков разработали в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ.

По словам председателя Ассоциации оценочных организаций Светланы Юрени, это первая ступенька и тот базовый документ, который позволит объединить запросы работодателей на компетентных специалистов для сферы образования. "На базе профессионального стандарта станет возможной разработка образовательного стандарта. Таким образом, наши организации получат подготовленных специалистов, которые смогут сразу после вузовской скамьи начать продуктивно работать у исполнителей оценки", - сказала она.

Документ, разработанный на общественных началах, направлен в Министерство труда и социальной защиты.

Также сообщается, что для профессиональных оценщиков начали действовать новые правила. Теперь для независимой оценки недвижимости специалистам понадобится действующее свидетельство, позволяющее оценивать и земельные участки. По мнению экспертов, такая норма положительно скажется на качестве услуг. Ведь для определения стоимости, например, дома или гаража, нужно правильно оценить и землю, на которой находится объект.

Что касается повышения профессионального уровня, то теперь аттестаты оценщикам будут продлеваться только при наличии свидетельства о том, что в течение последних пяти лет оценщиком был пройден курс повышения квалификации в сфере оценки объектов гражданских прав.-0-