Программа "День Беларуси" радио "Мир" получила спецприз фестиваля в Нижнем Новгороде

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа "День Беларуси" радио "Мир" получила специальный приз конкурса международного фестиваля "Радио без границ", который проходит в Нижнем Новгороде с 26 по 28 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в национальном представительстве межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси.

Награда присуждена за профессиональный подход в формировании информационной картины дня. Конкурсные работы оценивало жюри, в составе которого академики Российской академии радио.

Программа "День Беларуси" выходит в эфир с 2010 года. "В каждой передаче - эксклюзивные репортажи и комментарии экспертов. Материалы всех выпусков этого проекта звучат также на волнах радио "Мир", которое вещает в других странах СНГ. Ежемесячно журналисты белорусского представительства МТРК "Мир" отправляют в московскую редакцию более 100 материалов о важнейших событиях в сфере политики, экономики и культуры Беларуси", - рассказали в национальном представительстве.

Международный фестиваль "Радио без границ" проводится уже третий раз. В нем принимают участие руководители, специалисты и эксперты творческого состава радиостанций из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Мероприятие организует Российская академия радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.-0-