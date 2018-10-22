Программа развития системы госрегистрации недвижимости продлевается до 2020 года

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2014-2018 годы продлевается до 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 октября 2018 года №742 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2014 года №874", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления регистрации, технической инвентаризации недвижимого имущества и учета государственного имущества Госкомимущества Екатерина Лукьянова.

Успешно выполняемая программа развития системы госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним синхронизируется с пятилетними сроками реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

"До 2020 года продлевается срок выполнения тех мероприятий программы, выполнение которых носит постоянный характер и направлено на обеспечение ведения регистра недвижимости, информационного взаимодействия, предоставления дополнительных сервисов потребителям, обучения и аттестации специалистов, контроля и поддержания целостности данных регистра недвижимости", - отметила Екатерина Лукьянова.

Перед системой государственной регистрации недвижимого имущества на ближайшие два года поставлены и новые задачи. Это внедрение модернизированной автоматизированной информационной системы ведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Планируется также расширить возможности специализированного сервиса "личный кабинет" для пользователей системы госрегистрации, использовать данные дистанционного зондирования Земли в программных продуктах этой системы.

Предусмотрена модернизация программного обеспечения публичной кадастровой карты Беларуси. Эта работа призвана увеличить количество электронных услуг государству, гражданам и бизнесу с использованием инфраструктуры пространственных данных.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-