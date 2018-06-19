19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа защиты и восстановления ясеневых лесов разрабатывается в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

На базе Негорельского учебно-опытного лесхоза состоялся семинар, основной задачей которого была выработка общих подходов к оценке массовых лесопатологических процессов в ясеневых лесах Беларуси, диагностика их причин и обсуждение концепции программы защиты и восстановления лесов этой ценной формации.

Основными причинами усыхания ясеня на территории Беларуси являются халаровый некроз, армиллариозная гниль корней и стволовые гнили. Первый признак заражения халаровым некрозом - бурые пятна на листьях. Как правило, болезнь не убивает дерево, но делает его более уязвимым, к примеру, для вторичных патогенов, в роли которых в Беларуси выступают различные виды опят.

Несколько десятилетий назад в Европу из Восточной Азии был случайно ввезен опасный фитопатогенный гриб хименосцифус, вызывающий повсеместное поражение и отмирание ветвей в ясеневых насаждениях. Позже заболевание охватило большую часть ареала ясеня обыкновенного. В Беларуси болезнь впервые проявила себя в 2003 году, сократив площадь ясеневых лесов более чем наполовину. Эффективных мер противодействия проблеме пока не выработано.

Заведующий кафедрой лесозащиты и древесиноведения лесохозяйственного факультета БГТУ Вячеслав Звягинцев на семинаре рассказал о разработанных учеными университета рекомендациях по мониторингу вторичной причины усыхания деревьев - армиллариозной гнили - и пояснил особенности разрабатываемой в стране программы повышения устойчивости, защиты и восстановления ясеневых лесов.

Ученые и лесоводы-практики пришли к заключению о целесообразности инвентаризации ясеневых насаждений в Беларуси, чтобы выявить устойчивые популяции ясеня, обладающие ценным генетическим материалом для последующего восстановления лесов.

В работе семинара приняли участие сотрудники Министерства лесного хозяйства Беларуси, представители БГТУ, учреждения "Беллесозащита", РУП "Белгослес", лесоводы-практики Негорельского учебно-опытного лесхоза и ученые Эстонского университета естественных наук.-0-