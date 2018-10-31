31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу семейного капитала предлагается продлить до 2024 года и модернизировать, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Палаты представителей, отвечая на вопросы парламентариев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня готовим предложения на рассмотрение главы государства о продлении программы семейного капитала (которая заканчивает свое действие в 2019 году) на новый пятилетний цикл - на 2020-2024 годы. Причем продление этой программы предлагаем сопроводить некоторой ее модернизацией", - сказал Сергей Румас.

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