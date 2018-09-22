22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода будет в Беларуси 23 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку страны временами ожидаются дожди, местами возможны грозы. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами по северо-западу до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Днем будет от 12 до 18 выше нуля.

В понедельник, 24 сентября, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами - до 22-27 м/с.

Во вторник, 25 сентября, во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с, местами по востоку - 22-27 м/с.-0-

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