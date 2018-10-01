1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода сохранится в Беларуси 2 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью слабый, днем южный с переходом на западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем будет от 11 до 17 выше нуля.

По информации Белгидромета, 3-4 октября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.-0-

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