Проходные баллы на бюджет в БГЭУ выросли на 15-20 пунктов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном экономическом университете на специальностях дневной бюджетной формы проходные баллы по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 15-20 пунктов. Такая информация размещена на сайте вуза.

Самые высокие проходные баллы на специальностях факультета международных экономических отношений: "бизнес-администрирование" - 367, "мировая экономика" - 363 и "экономика" - 358. Средний проходной балл по университету составил 316.

В вузе рассказали и о самых популярных специальностях в этом году. Самым высоким конкурс был на "товароведение и экспертизу товаров" (3,8 человека на место) и "статистику" (3,36 на место) и правоведение" (3,17 на место). Средний конкурс по всем специальностям составил 1,84 человека на место. В БГЭУ обратили внимание, что из 1 617 абитуриентов, подавших документы на 880 бюджетных мест, 404 - серебряные и золотые медалисты.

В БГЭУ зачисление студентов-первокурсников дневной формы обучения прошло 24 июля, заочной - 25-го.

Как сообщалось, прием документов белорусские вузы начали 12 июля. Зачисление на бюджет проходит по 28 июля. Кроме того, в связи с наличием вакантных бюджетных мест зачисление во время допнабора продлится до 3 августа. Принимать документы на платное вузы будут по 4 августа. Зачисление пройдет до 6 августа.-0-