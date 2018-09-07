Производитель "Эупенты" ответил на обвинения в адрес вакцины

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Министерства здравоохранения Беларуси пришел ответ от представителей компании LG Chem (Республика Корея) по сложившейся ситуации в связи с трагедией, произошедшей после вакцинации ребенка в Ганцевичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Представители компании сообщили, что они внимательно изучают эту ситуацию и хотят оказать содействие Минздраву "в принятии мер против некорректных обвинений со стороны средств массовой информации".

Производитель, в частности, сообщает, что "Эупента" зарегистрирована в девяти странах, включая Республику Корею, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланку, Мьянму, Сирию. К письму прилагает копию регистрационного сертификата.

Компания опровергает то, что преквалификация (процедура, проводимая для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. - Прим. БЕЛТА) может быть получена без проведения клинических испытаний. В соответствии с этой процедурой "Эупента" была оценена на соответствие требованиям GMP, CMC, предоставлены данные клинических испытаний. В соответствии с требованиями третья фаза клинических испытаний закончена. В результате "Эупента" была преквалифицирована ВОЗ.

В связи с конфиденциальностью информации компания не может разглашать переписку между ВОЗ и LG Chem по обзору клинических данных. Тем не менее эта информация может быть запрошена у команды ВОЗ по преквалификации, а также у представительства ВОЗ в стране.

Несчастный случай произошел днем 13 августа в Ганцевичском районе. Двухмесячного мальчика его родители доставили на плановую вакцинацию в фельдшерско-акушерский пункт. После введения прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи, но спасти его не удалось. После несчастного случая Минздравом была создана специальная комиссия, проведена оценка качества оказания медпомощи на всех этапах, случай рассмотрен на лечебно-контрольном совете министерства. Как сообщалось ранее, в связи с тем, что у ребенка развилась реакция после введения вакцин "Эупента" и "Имовакс Полио", применение этих вакцин приостановлено до выполнения расследований.-0-