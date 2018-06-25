25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура будет пристальнее следить за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности является одним из базисных условий социально-экономического развития республики", - сказал Алексей Стук.

В связи с этим генпрокурор издал приказ об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. Прокуроры ориентированы на обеспечение строгого соблюдения законодательства всеми контролирующими органами для исключения неоправданных проверок, необоснованных мер принуждения и ответственности, добавил заместитель генпрокурора.-0-