Промышленность лидирует в Беларуси по числу занятых

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по числу занятых лидирует промышленность, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
К Празднику труда, который отмечается 1 мая, Белстат подготовил специальным статистический обзор, согласно которому наиболее крупной по числу занятых в экономике остается промышленность. "На ее долю в 2017 году приходилось 23,4% от общей численности занятого населения", - проинформировали в комитете. Всего в экономике в прошлом году было занято 4 352,3 тыс. человек.
По данным на начало 2018 года, среди работающих в организациях женщины преобладают в таких видах деятельности, как здравоохранение и социальные услуги, образование, финансовая и страховая деятельность, услуги по временному проживанию и питанию и торговля. Мужчины составляют большинство в строительстве, на транспорте, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в промышленности.
В Белстате отметили, что одним из важнейших показателей качественного состава кадров является уровень образования: высшее в 2017 году имели 31,4% занятых, среднее специальное – 23,2%, профессионально-техническое – 28,6%. Что касается среднего возраста занятых, то в 2017 году он составлял 40,2 года. "Максимальный уровень занятости наблюдается в возрастной группе от 35 до 44 лет (90,8%). Удельный вес молодежи в возрасте до 31 года – 26,1%", - добавили в Белстате.-0-
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