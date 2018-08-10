Пропавшие в Карелии белорусские байдарочники нашлись и возвращаются на родину

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшие в Карелии белорусские байдарочники нашлись. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

По информации СМИ, трое белорусов в конце июля уехали на машине в Карелию, где планировали сплавляться на байдарках по реке Шуя. Последний раз они выходили на связь 25 июля. Вернуться домой туристы планировали 4 августа, однако до недавнего времени связаться с ними не удавалось. В связи с пропажей граждан в районе реки Шуя велись разыскные мероприятия.

Посольство Беларуси в России подключилось к поиску пропавших в Карелии белорусских байдарочников "По информации МВД по Республике Карелия, в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся разыскные мероприятия", - отметили в дипмиссии.

Днем 10 августа дочь одного из пропавших мужчин сообщила в своем твиттер-аккаунте, что история закончилась благополучно. "Пропавшие нашлись! Все в порядке! Всем большое спасибо!" - написала девушка.

"Пока известно только, что они заблудились и из-за дождей не могли уехать. Но сейчас едут в Беларусь, должны скоро быть дома!" - позже добавила она.-0-