Пропуск в погранзону и пограничную полосу с 1 марта можно оформить через интернет

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Едином портале электронных услуг с 1 марта активируются три административные процедуры Государственного пограничного комитета для физических и юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЕПЭУ.

Для физлиц это "Выдача пропусков на въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь" и "Выдача пропусков на въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе".

Таким образом, физические лица смогут подавать документы на оформление пропуска в пограничную зону и пограничную полосу не только в бумажном виде, но и в электронном с помощью ЕПЭУ, не выходя из дома.

Для юридических лиц появится возможность подавать ходатайство и списки на получение разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе.

Для оформления пакета документов необходимо войти в личный кабинет на ЕПЭУ, выбрать необходимую административную процедуру и заполнить предлагаемые формы. Заявление будет рассмотрено в установленные сроки (5 рабочих дней для физических лиц и 30 рабочих дней для юридических лиц). После рассмотрения заявления на электронную почту обратившегося придет уведомление о готовности пропуска или об отказе в выдаче пропуска с указанием причины.

Пропуск можно будет забрать в подразделении органов пограничной службы, указанном в поданном электронном заявлении.-0-