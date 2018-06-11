Прорабатывается возможность использования белорусами ID-карт для поездок за границу

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность использования ID-карт для поездок за границу прорабатывается в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

"Заинтересованными госорганами прорабатывается возможность подписания межправительственных соглашений об использовании идентификационных карт граждан Беларуси в качестве проездных документов. Это возможно сделать, так как при разработке учитывались требования Международной организацией гражданской авиации", - сказал Павел Хрищенович. При этом он отметил, что до введения в постоянную эксплуатацию биометрических документов говорить о конкретных направлениях рано.

Министерство внутренних дел вместе с заинтересованными госорганами и иными организациями работает над внедрением в Беларуси биометрических документов и созданием Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС). Предполагается использование идентификационной карты в качестве внутреннего документа для удостоверения личности. Для выезда за границу будет введен биометрический паспорт.

"Предусмотрено создание единой системы идентификации физических лиц, основанной на максимально возможном охвате всех слоев населения. Она позволит объединить различные ведомственные информационные системы и предоставить потребителю возможность получения электронных, административных, информационных и платежных услуг в Беларуси на основе единых правил - так называемое электронное правительство. Учитывая, что для успешной эксплуатации биометрических документов необходимо взаимодействие всех компонентов БИСРС, идентификационные карты будут выдаваться не ранее 2019 года", - пояснил Павел Хрищенович. Он также напомнил, что при внесении изменений в действующее законодательство планируется предусмотреть возможность получения гражданами Беларуси двух биометрических паспортов для выезда за границу.

При внедрении биометрических технологий обязательная замена действующего паспорта на новые документы не планируется. Замена будет вестись планомерно по мере окончания действия либо по желанию гражданина. Все ранее выданные паспорта будут действительны в том числе для выезда за пределы Беларуси до конца срока их действия.

Павел Хрищенович напомнил, в каких случаях, кроме истечения срока действия, требуется заменить паспорт. "Это отсутствие возможности идентификации обязательных данных, например, фото, имени, даты рождения, подписи владельца и подписи должностного лица, выдавшего паспорт госоргана, скрепленной печатью. Основанием также является подача заявления об утрате или хищении документа. В этом случае необходимо помнить, что если до момента изготовления нового паспорта был обнаружен старый, то перевести в разряд действительных его нельзя. Такой документ надо обязательно сдать в территориальный отдел по гражданству и миграции даже при наличии в нем действующих виз", - подчеркнул представитель департамента. Заменить документ следует и в связи с изменением фамилии, имени, отчества его владельца - в течении одного месяца со дня изменения.

Госпошлина за оформление паспорта составляет одну базовую величину (1 БВ - Br24,5), детям до 14 лет и тем, кто находится на полном гособеспечении, документ оформляется бесплатно. Срок оформления не превышает одного месяца. При желании получить паспорт в ускоренном порядке до истечения 15 дней необходима дополнительная оплата в размере одной базовой величины. В подразделениях по гражданству и миграции в Минске и областных центрах возможно получить или обменять паспорт в срок, не превышающий семь дней. В таком случае дополнительно заплатить надо будет две базовые.-0-