Прощание с Дементеем пройдет 12 июля в Минске

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с бывшим председателем Верховного Совета БССР 12-го созыва, членом Совета Республики Национального собрания Беларуси 1-го созыва Николаем Ивановичем Дементеем пройдет 12 июля в Минске, сообщили БЕЛТА в Секретариате Совета Республики.

Почтить память белорусского государственного деятеля можно с 10.30 до 13.00 в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Беларуси по адресу: Минск, улица Красноармейская, 3.

Николай Дементей возглавлял Верховный Совет БССР в 1990-1991 годах. Под его председательством Верховный Совет 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. В 1996-2000 годы был членом Совета Республики.

Дементей Николай Иванович родился в 1930 году в деревне Хотлино Чашникского района Витебской области. В 1959 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (БСХА), в 1964 году - Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1952 году был на преподавательской, хозяйственной и партийной работе в Витебской области. В 1970-1974 годы - инспектор, с 1977 года - заведующий сельскохозяйственным отделом, в 1979-1989 годы - секретарь ЦК КПБ. В 1989-1990 годы был председателем Президиума Верховного Совета БССР, заместителем председателя Верховного Совета СССР, членом Совета Федерации СССР. Автор книги воспоминаний "Уроки жизни".-0-