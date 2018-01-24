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Прошедшая ночь стала самой холодной нынешней зимой - Белгидромет

Общество 24.01.2018 | 10:51

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшая ночь стала самой холодной нынешней зимой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Благодаря антициклону в Беларуси установилась холодная погода. Температура воздуха в течение прошедшей ночи понижалась и к утру достигла отметки 22,9 градуса мороза - это было зафиксировано на метеостанции Вилейка. Это пока самая низкая температура за нынешнюю зиму", - рассказали синоптики.

При этом в Белгидромете отметили, что уже в ближайшие дни погода будет меняться, температура воздуха начнет повышаться и приблизится к нулевым отметкам. "То, что у нас были плюсовые температуры в январе, ненормально, а та погода, которая установилась в последние дни, - как раз нормальная белорусская зима", - подчеркнули синоптики.

Как сообщалось, в четверг, 25 января, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, по востоку страны она понизится до минус 10, в западных районах ночная температура будет около нуля. Днем прогнозируется от минус 3 до плюс 3 градусов.

В пятницу, 26 января, преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные мокрый снег, дождь, ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ночью будет от нуля до минус 6 градусов, по юго-востоку - до 7-10 мороза. Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

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