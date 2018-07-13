Прошлой ночью 10 минчан для эксперимента спали прямо на улице

Группа добровольцев собралась в четверг вечером после работы в одном из парков города, чтобы выспаться и принять участие в эксперименте по изучению сна. Сначала они должны были на 120 минут отказаться от интернета, кофе, разговоров по телефону и других активностей — просто ничего не делать. А после выпить ромашкового чая, послушать успокаивающую музыку и лечь спать на ортопедических матрасах под теплыми одеялами прямо на свежем воздухе. К телу каждого участника были прикреплены специальные датчики, которые всю ночь анализировали их состояние. В результате эксперимента 8 из 10 добровольцев значительно продлили свою фазу глубокого сна и выспались, выполнив простые правила, разработанные Vegas вместе с экспертами “Центра здорового сна”.

Необычный релакс-челлендж запустил производитель товаров для сна Vegas, чтобы научить белорусов расслабляться даже в экстремальных городских условиях — и благодаря этому крепко засыпать.

— Жители большого города разучились расслабляться, и отсюда жалобы на проблемы со сном практически у трети взрослых людей, — рассказывает Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси. — Мы предлагаем белорусам бросить себе вызов и отстраниться хотя бы на 2 часа от новостей, шума и рабочих вопросов, чтобы научиться быстрее и крепче засыпать.

К 19:00 в парке Dreamland собрались первые участники: юные девушки и парни, влюбленные парочки и даже несколько человек в возрасте — организаторы получили больше 100 заявок от желающих отказаться от смартфонов на 120 минут. На ночевку в летней спальне могли остаться только 10 человек, которые выполнят условия эксперимента.

По правилам эксперимента, запрещалось заглядывать в телефон или смотреть на часы, читать, разговаривать друг с другом, дремать или отвлекаться на малейшую игру. Одна из участниц привела в парк свою 8-ми летнюю дочь, чтобы доказать, что та может провести время без телефона.

Организаторы создали в парке именно те условия, которые мешают жителям большого города отдохнуть — включали музыку, громко разговаривали, задавали разные вопросы. За любое нарушение правил участник получал желтую карточку, а после трех замечаний прекращал челлендж. Ровно половина пришедших “проштрафилась” еще в первый час эксперимента, а четверо пожелали уйти досрочно.

— Мы заранее оборудовали под открытым небом 10 спальных мест всем необходимым, и предложили провести на них ночь самым стойким участникам челленджа, кто соблюдал все правила, но так и не заснул, — отметила Екатерина Горобец. — Правильный сон обеспечили наши ортопедические матрасы Vegas с пружинными блоками Medizone, на которых расслабиться и заснуть, а утром чувствовать себя отдохнувшими смогли все участники, независимо от роста или веса.

Перед сном добровольцы послушали известные колыбельные в электронной обработке, коктейли на основе ромашки и мяты готовил “бармен” “Чайной почты”, а йога-мастер студии Yoga WakeUp показала участникам расслабляющие техники дыхания.

Ровно в полночь свет погас, и участники остались в полной тишине в своих кроватях. За качеством их отдыха наблюдали эксперты “Центра здорового сна”. Они установили на теле участников специальные датчики, которые в течение всей ночи записывали фазы сна, следили за давлением, дыханием и даже храпом, и в итоге каждый получил персональные рекомендации, как утром вставать отдохнувшим.