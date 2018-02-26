26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверить на сайте МВД данные о регистрации авто и нахождении его в угоне можно будет в этом году. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника отдела УГАИ МВД Андрей Игнатович, передает корреспондент БЕЛТА.

В ноябре прошлого года был разработан новый сайт органов внутренних дел, сейчас он проходит апробацию. "Запуск должен произойти в мае-июне. Там создано много различных онлайн-сервисов. Сайт МВД будет взаимодействовать с действующей базой ГАИ, - проинформировал Андрей Игнатович. - Будут сервисы в открытом доступе и для личного кабинета гражданина. В личном кабинете можно будет в режиме онлайн проверить факты фотофиксации нарушений автомобилем ПДД, задолженность по штрафам, можно будет подписаться на услугу SMS и email-информирования, будет доступен сервис проверки транспорта по VIN-номеру и проверки водительского удостоверения на предмет лишения прав".

Проверка по VIN-номеру будет доступна и в режиме открытого доступа. "Сделано это для того, чтобы обезопасить покупателей авто. Можно будет проверить, не находится ли автомобиль в розыске, стоит ли он на учете в ГАИ, имеются ли ограничения на осуществление регистрационных действий. Таким образом можно будет защититься от покупки машин-двойников", - сказал Андрей Игнатович.

Представитель ГАИ рассказал, что сейчас также разрабатывается новая автоматизированная система ГАИ. "Новая система ГАИ создается с учетом имеющихся современных информационных технологий. К ней будут подключаться все МРЭО (межрайонные экзаменационные, регистрационные и регистрационно-экзаменационные отделы). Соответственно, это даст возможность в перспективе как постановки транспорта на учет, так и снятия с учета в любом регионе, даст возможность централизованно выдавать водительские удостоверения, при этом соответствующее заявление об осуществлении административной процедуры можно будет подать в электронном виде", - отметил Андрей Игнатович.

Работы по созданию обновленной автоматизированной информационной системы ГАИ должны завершиться к 2020 году. "Но это не значит, что только в 2020-м появится новая система регистрации. Это глобальный проект - в нем и система учета правонарушений, система регистрации и выдачи водительских удостоверений, учета дорожно-транспортных происшествий, учета выдачи различных предписаний. Думаю, что в следующем году мы точно будем регистрировать транспорт в новой системе", - резюмировал представитель Госавтоинспекции.-0-