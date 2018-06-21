Проверки Транспортной инспекцией в момент автоперевозки пассажиров недопустимы - Минтранс

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций считает недопустимым проводить контрольные мероприятия работниками Транспортной инспекции непосредственно при выполнении автомобильной перевозки пассажира. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве, комментируя появившуюся информацию о необоснованных проверках нерегулярных автоперевозчиков.

В Минтрансе подчеркнули недопустимость проведения контрольных мероприятий Транспортной инспекцией непосредственно при выполнении автомобильной перевозки пассажира. "В случае наличия подобных фактов информацию предлагаем направлять на сайт Министерства транспорта и коммуникаций в раздел "Электронные обращения", - добавили в ведомстве.

В министерстве проинформировали, что Транспортная инспекция при осуществлении контроля за соблюдением законодательства в области транспортной деятельности обязана руководствоваться указом от 16 октября 2009 года №510 (в редакции от 16 октября 2017 года) "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь".

Как ранее в интервью БЕЛТА заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, ведомство не планирует вводить ограничений на рынке автоперевозок в ближайшие два года, однако ситуация по вопросам безопасности перевозок будет поставлена на особый контроль. В условиях ухода от лицензирования пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении и автомобилями-такси Минтранс намерен внимательно следить за статистикой, результатами работы предприятий, оказывающих транспортные услуги, в области безопасности. По результатам этих сведений будут приняты решения, вносить предложения по ужесточению ответственности или нет. "Мы четко должны представлять, если говорить о пассажирских перевозках, сколько пользователей, которые оплатили эту услугу кому бы то ни было, в результате пострадали в той или иной степени, - добавил Анатолий Сивак. - Если граждане заплатили, то по законодательству должны претендовать на получение качественной услуги, и в первую очередь безопасной".-0-