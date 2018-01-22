Проводить электронное голосование уместно только для живущих за рубежом - Ермошина

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводить электронное голосование уместно только для живущих за рубежом. Такое мнение высказала сегодня во время online-конференции в БЕЛТА председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Руководитель Центризбиркома прокомментировала использование инновационных технологий в избирательных кампаниях. "Электронное голосование, на мой взгляд, должно применяться в очень редких случаях. Вижу его перспективу только для организации голосования граждан, находящихся за рубежом", - сказала она.

Лидия Ермошина убеждена, что никогда не нужно отказываться от демократических традиций, а именно от необходимости прихода избирателей на участки, где они могут пообщаться с согражданами, увидеть, как работает избирательная комиссия. "Весь мир так живет. Страны старой демократии при всех своих возможностях по-прежнему используют бумажные бюллетени, думая об укреплении общества", - подчеркнула глава ЦИК.

Во время нескольких избирательных кампаний ЦИК приглашал граждан на участки для голосования по SMS. В этом году таких сообщений рассылаться не будет - ЦИК утратил на это право. "Изменилось законодательство, которое регулирует предоставление услуг мобильной связи. Теперь правом рассылать бесплатные сообщения пользуется только МЧС. Но мы, сразу же могу сказать, не будем с этим мириться. И при всяком плановом изменении избирательного законодательства мы такое право себе тоже заложим обязательно в закон. Потому что от этого отказываться не надо", - отметила Лидия Ермошина.-0-

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