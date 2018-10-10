Психическое здоровье - не тема-табу

Исаак Ньютон, Эрнест Хемингуэй, Сальвадор Дали, Винсент Ван Гог и многие другие. Все эти люди страдали от психических расстройств той или иной формы. Дошли бы до нас их научные труды, достижения, творения, если бы они были изолированы от общества, считались опасными? Таким вопросом задаются авторы социального ролика "Гении", который в эти дни транслируется в кинотеатрах Минска перед началом сеансов. Чтобы заставить людей задуматься и осознать простую истину: никто не застрахован от проблемы, и мы сами можем быть изолированы от общества, если не поможем ему избавиться от стигм сейчас. Своим личным примером.

Социальные ролики "Гении" и "Домыслы" были созданы усилиями центра "Открытый дом" Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста по проекту "Поддержка людей с психическими заболеваниями". Сегодня, во Всемирный день психического здоровья, центр отметил свое пятилетие. По словам его бессменного директора Ирины Мялик, за это время социальную реабилитацию в нем прошли более 130 человек. Добились устойчивой ремиссии 66, в том числе 37 смогли трудоустроиться. "Но главное, что среди них есть те, кто готов сам выступать перед публикой, рассказывать свою историю, давать интервью. То есть они могут донести до общества суть проблемы, сделать ее видимой. Первое, с чем мы сталкиваемся в работе с нашими гостями, - страх перед обществом. Им сложно довериться миру, сложно даже открыться работникам центра. Кому-то достаточно полгода реабилитации, кто-то нуждается в том, чтобы приходить к нам постоянно, потому что проживает одиноко, а в "Открытом доме" находит для себя вторую семью. Есть и чудесные истории успеха, когда через три месяца человек смог самостоятельно найти работу", - отмечает Ирина Мялик.

Гостем "Открытого дома" может стать любой совершеннолетний, страдающий психическим заболеванием или расстройством. Есть лишь одно ограничение - с сохранным интеллектом. Главные "лекарства", которые ему предложат, - понимание, общение, дружеская атмосфера, различные виды психологического консультирования и сопровождения, групповая терапия, группы самопомощи и взаимопомощи, различные занятия по интересам, а также возможность прохождения профессиональных курсов по договору с организацией, то есть помощь в трудоустройстве. Яркое доказательство эффективности реабилитации - госпитализация посещающих центр людей заметно снижается. "У нас был парень, который попал к нам в 2014 году. До этого он 11 раз лежал в Новинках. К нам он ходит уже четыре с половиной года и за это время в стационаре был всего лишь однажды", - рассказывает Ирина Мялик.

С 2015 года центр занимается еще и поддержкой родственников людей с психическими заболеваниями. "Школа близких родственников" помогла многим родителям перебороть собственные страхи, ведь они не осмеливались рассказать о проблеме своих детей кому бы то ни было. Сейчас эту открытую для диалога площадку посещают даже те, у кого нет в окружении людей с психическими заболеваниями, но они стремятся понять проблему и предложить свою помощь.

Лучше всего понять человека, страдающего или страдавшего от психического заболевания или расстройства, могут они сами. Возможно, в этом секрет "Открытого дома": многие из тех, кто добился устойчивой ремиссии, остаются при центре уже в качестве волонтеров Красного Креста. Своим примером, жизненной активностью и верой в выздоровление они помогают другим людям. Алексей пришел в "Открытый дом" за социальной адаптацией. "Мне трудно было общаться с людьми, не понимал правила жизни. А узнал о центре случайно: увидел информацию на стенде психолога на ярмарке вакансий сразу после очередной неудачной попытки устроиться на работу. Пришел - и мне сразу все понравилось", - признается парень.

"Есть люди, у которых есть все, но они разбрасываются ценностями, а некоторые не верят в то, что могут быть здоровыми, и живут в своем мирке. Очень сложно быть чужим среди людей. У меня была тяжелая жизненная ситуация. Постоянные депрессии, бессонные ночи... Я очень боялась открыться. Пробовала ходить к психологу, психотерапевту. Но они не прониклись моими проблемами, и от этого мне стало еще хуже. Я боялась мнения окружающих, стала вести еще более изолированный образ жизни. Не могла избавиться от угнетающих мыслей о прошлом. В центр "Открытый дом" я пришла по приглашению знакомой. Его сотрудники очень дружелюбно меня встретили. Мотивировали ухаживать за собой, всегда отмечали во мне положительные изменения. У меня появились друзья. Улучшилось самочувствие. Мне захотелось начать самой что-то делать. Помогла в проведении праздничных мероприятий центра, исполняла песни на итальянском языке, переводила на встречах с иностранными гостями. Мне это очень понравилось. Раньше у меня даже не было мысли, что может что-то измениться в моей личной жизни. Но я начала общаться и встречаться с парнями. Улыбаться. И, что самое главное, у меня появилась работа. "Открытый дом" сделал мою жизнь гораздо более яркой", - так говорит 27-летняя гостья центра Юля.

"Зимой этого года я познакомился с ребятами центра "Открытый дом". Меня пригласила знакомая на праздник, посвященный Дню святого Валентина. Я очень стеснялся, так как был постарше остальных. Но все приняли меня хорошо. Было весело и уютно. Начал ходить в центр ежедневно - мое самочувствие и настроение улучшились. Здесь я играю в шахматы, мне нравится танцевать, общаться с друзьями. Мы вместе проводим время на прогулках в парке, бываем в кафе, приглашаем друг друга в гости. Несколько раз я был в центре со своим семилетним внуком, ему тоже понравилось. В "Открытом доме" появляются новые люди, у меня - новые друзья. И мне нравится моя сегодняшняя жизнь", - делится своей историей 54-летний Георгий.

Путь реабилитации в центре для 32-летнего Сергея только начинается: "Меня мучают голоса, я боюсь нервничать, мне кажется, что меня оскорбляют много людей. Я хочу вылечиться и найти хорошую работу. Мне нравится заниматься спортом, люблю общаться с умными людьми. Я живу с родителями, имею среднее образование и мечтаю поступить в институт. Пожалуй, на этом закончу свою историю и буду надеяться, что у меня все будет хорошо".

"Я развелась с мужем, у меня не было денег. Ходить к психотерапевту по этой причине долго не смогла, и она посоветовала обратиться в центр. Сначала мне вообще не хотелось ничего делать, была апатия, плохое настроение. Мы очень много разговаривали о моих проблемах. Сотрудники центра заинтересовали рисованием, квиллингом и другими занятиями. Постепенно мы с подругой начали ходить сюда каждый день. Познакомились с людьми, у которых такие же проблемы и которые могли обсуждать их. Здесь меня мотивировали ухаживать за собой, красиво и со вкусом одеваться, краситься. Наладилась работа, улучшилось настроение. Я начала хорошо зарабатывать, благодаря чему смогла забрать из-под опеки бабушки свою дочь. Сейчас я живу с ней, работаю, но центр все равно посещаю. Летом была здесь со своей Полинкой, ей понравилось. Она у меня увлекается писательством, съемкой фильмов и разработкой компьютерных игр. На мероприятии центра Полинка выступила перед гостями со своим сочинением. Потом еще написала пьесу, чтобы поставить здесь. Постараемся сделать это на каникулах. Я очень благодарна центру за поддержку, понимание и помощь в поиске себя", - отмечает 42-летняя Оксана.

Кроме таких рассказов и социальных роликов сделать проблему изоляции людей с психическими расстройствами видимой помогают партнеры: доктора-психиатры, общественные организации, государственные структуры, СМИ. "Нам очень приятно, что БОКК может поделиться своим опытом - четыре месяца назад на базе Минского городского центра семьи и детей, то есть городской социальной службы, начал работать второй "Открытый дом". Приятно, что есть тесное взаимодействие с нашими партнерами - это Белорусская ассоциация социальных работников, Белорусская ассоциация помощи инвалидам и молодым инвалидам и другими. Мы заслужили доверие среди медицинских учреждений, которые рекомендуют нас людям с психическими заболеваниями", - говорит Ирина Мялик. Это подтверждает и главный врач Городского клинического психиатрического диспансера Минска Ирина Кононович. "Наши пациенты всегда спрашивают, куда они могли бы обратиться. И, хотя у нас есть собственное отделение реабилитации, у людей всегда должен быть выбор. Таких учреждений, вообще, должно быть больше, чтобы решать важную проблему наших пациентов - потерю социальных связей", - считает она.

Чтобы подобных площадок в Беларуси становилось больше, нужны не только площади, финансовая поддержка, но и опыт профессионалов. "Основная идея, которая сейчас обсуждается БОКК с нашими партнерами и, главное, с социальной службой, - организовать такие центры по всей стране. И наполнить техниками и технологиями, которые должны привнести, прежде всего, специалисты. А это психологи, социальные работники, медики. Идея очень понравилась на уровне Министерства труда и социальной защиты - организовать, по сути, ресурсный центр на базе Минской городской организации БОКК, где можно было бы готовить специалистов для "Открытых домов" в других регионах нашей страны", - поясняет генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко. Но для этого сначала нужно высвободить опытных специалистов от их основной работы в минском "Открытом доме". Как вариант рассматривается предложение о поддержке услуг, оказываемых в центре, через государственный социальный заказ.

Сейчас, когда "Открытый дом" передан БОКК в структуру столичной организации общества, этот вопрос становится еще более актуальным. Центр работает за счет небольших средств городской структуры, а также помощи спонсоров. Международная поддержка исчерпала себя, когда завершился проект "Поддержка людей с психическими заболеваниями".

"Открытый дом" в Беларуси был бы невозможен без поддержки Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, особенно Исландского Красного Креста. В этой стране первый подобный центр открылся 20 лет назад. И с тех пор удалось добиться очень серьезных изменений в обществе. "Сейчас у нас четыре "Открытых дома", из которых три уже содержат местные органы власти, еще один также будет передан под крыло государства в 2019 году. Такое развитие событий говорит об успешности деятельности. Для политиков у нас был хороший аргумент - деньги. Ведь реабилитация в хорошо функционирующем центре помогает сократить расходы на госпитализацию людей с психическими заболеваниями. Но главное другое: уменьшилось предубеждение в обществе по отношению к людям с психическими заболеваниями", - говорит генеральный секретарь Исландского Красного Креста Кристин Хйалмтисдоттир. Ключевым моментом стало осознание, что никто не застрахован от проблемы. "Мы продолжали говорить и донесли до общества, что в большинстве семей есть кто-то, у кого были проблемы с психикой. Даже два политика поделились своими историями о борьбе с депрессией, ради чего им пришлось брать больничный. Особенно ценно, что подключились известные личности, например, футболисты национальной сборной, которые открыто говорили, что сами столкнулись с проблемой", - делится секретом успеха Кристин Хйалмтисдоттир.

Гостья из Исландии уверена, что для любой страны лучший рецепт против стигматизации общества - создание платформы для дискуссии. Открытый разговор исключает страх и недопонимание. Только когда их нет, появляются надежда и вера, что все наладится.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-