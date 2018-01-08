8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птицу 2019 года выбирают в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Птицу года - 2019 выберут на съезде АПБ 27 января из трех кандидатов. Два из них определены решением центрального совета и секретариата общественной организации - это большой подорлик и озерная чайка. Третий будет избран в результате интернет-голосования, которое продлится на сайте АПБ до 25 января. В опросе может принять участие любой желающий.

Так, третьим кандидатом могут стать береговая ласточка, седой дятел и кряква. Можно предложить и свой вариант. Но те виды, которые уже получали звание птицы года в Беларуси, не могут стать номинантами.

Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000-го. Птицей 2018 года в Беларуси объявлен черноголовый щегол.-0-