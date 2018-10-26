Пункт таможенного оформления "Кунцевщина" закроется с 1 января 2019 года

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведомственный пункт таможенного оформления №06542 "Кунцевщина" Минской региональной таможни с 1 января 2019 года прекращает функционирование, сообщили БЕЛТА в таможне.
Таможня рекомендует бизнесу учитывать эту информацию при ведении внешнеэкономической деятельности, чтобы избежать временных затрат и финансовых издержек в предновогодний период. При выборе иного ведомственного пункта таможенного оформления в регионе деятельности Минской региональной таможни следует принимать во внимание его специализацию, установленную постановлением Государственного таможенного комитета от 30 мая 2014 года №30.
В таможне напомнили, что 1 октября открылся новый пункт таможенного оформления №06651 "Великий камень" с современной инфраструктурой. Новый ПТО работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Он располагается в Смолевичском районе на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Минская региональная таможня готова обеспечить силами иных пунктов таможенного оформления своевременное и качественное таможенное администрирование внешнеторговых товаропотоков.-0-
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