Пункт упрощенного пропуска "Видзы" может получить статус международного

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность придания пункту упрощенного пропуска "Видзы" статуса международного обсуждалась во время рабочего визита первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского в Витебскую область, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГТК.
Эта возможность рассматривается в связи с проведением в ближайшее время масштабной модернизации пункта пропуска "Каменный Лог", что потребует перераспределения следующих в Литву транспортных потоков.
Владимир Орловский принял участие в совместном заседании президиума Браславского районного Совета депутатов и Браславского районного исполнительного комитета, где обсуждались итоги социально-экономического развития района в первом полугодии, были обозначены перспективные направления работы.
Первый зампредседателя ГТК ознакомился с работой Витебской таможни. Во время посещения пунктов пропуска обсуждались передача с 1 января 2019 года отдельных функций пограничного контроля должностным лицам таможенных органов в железнодорожном пункте таможенного оформления "Полоцк" и дальнейшая реконструкция пункта пропуска "Урбаны".-0-
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