3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пункты Геодезической дуги Струве появились на публичной кадастровой карте Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Впервые слой публичной кадастровой карты Беларуси вышел за границы страны: здесь разместили информацию обо всех пунктах Геодезической дуги Струве - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На интерактивном электронном ресурсе, разработчиком и оператором которого является Национальное кадастровое агентство Госкомимущества, можно увидеть названия всех пунктов, их координаты, а также принадлежность к стране, в которой он расположен", - рассказали в пресс-службе.

Свое название геодезическая дуга получила в честь ее создателя - российского астронома Василия Яковлевича Струве. Дуга имеет протяженность более 2,8 тыс. км и пролегает по территории десяти стран: Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины и Молдовы. Всего насчитывается 265 ее основных триангуляционных пунктов, из которых 28 изначально установлено в Беларуси. Больше было построено только в Украине (50) и Финляндии (84). Главной целью создания геодезической дуги было изучение формы Земли и уточнение данных о ее размерах. Дуга берет свое начало от пункта "Фугленес", лежащего на побережье Баренцева моря, и заканчивается недалеко от побережья Черного моря на юго-западе Украины в пункте "Старо-Некрасовка".

В список ЮНЕСКО на территории Беларуси попали пять наиболее сохранившихся пунктов: "Чекуцк", "Лесковичи", "Осовница" в Брестской области и "Лопаты", "Тупишки" в Гродненской. Опорные точки этой сети маркированы на местности различным способами: сделаны в виде углублений в скалах, обозначены железными крестами, пирамидами из камней или специально установленными обелисками.

Геодезическая дуга Струве измерялась научными сотрудниками Дерптской (Тартуской) и Пулковской обсерваторий с 1816 по 1855 год. Финансирование велось на средства, пожертвованные лично императорами Александром I и Николаем I. Василий Струве рассчитал размер и форму Земли, что сильно продвинуло развитие географии и геодезии. Произведенные ученым расчеты оказались удивительно точными, спутниковые наблюдения в XX веке имели ничтожные расхождения с его выкладками.

Строительство геодезической дуги также считается грандиозным культурным предприятием, так как оно включало в себя сотрудничество и личное участие ученых разных стран, военных, геодезистов, мастеров по изготовлению измерительных инструментов, государственных деятелей. Вспомогательные работы выполняли ремесленники, солдаты и крестьяне.-0-