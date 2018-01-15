Пункты обогрева БОКК будут устанавливать в местах проведения массовых мероприятий

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные пункты обогрева Белорусского общества Красного Креста могут быть установлены в местах проведения массовых мероприятий даже при слабом морозе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям БОКК Виталий Тарашкевич.

"При взаимодействии с МЧС в городах и райцентрах мобильные пункты обогрева будут временно устанавливаться в местах массовых мероприятий или, например, возле крупных открытых ледовых площадок и обслуживать все категории граждан. А помощь целевой группе - лицам без определенного места жительства и одиноким с низким уровнем доходов - оказывается при температуре минус 15 градусов и ниже либо, в единичных случаях, по заявкам администраций районов. В таких пунктах обогрева также можно получить горячий чай и еду", - пояснил Виталий Тарашкевич.

Благодаря помощи Датского Красного Креста БОКК к этому сезону заметно усилило свой потенциал по программе "Подготовка к экстремальным зимним условиям". Закуплены термосы, одноразовая посуда, чай для заваривания и продукты, из которых в столовых по заранее заключенным договорам будет готовиться пища для бездомных. Также приобретено топливо для обеспечения работы генераторов в пунктах обогрева, сейчас завершается ремонт оборудования, которое в них используется.

"Кроме того, мы закупили твердое топливо - дрова и брикеты - для отопления домов одиноких престарелых и других нуждающихся в отдаленных деревнях. Ранее была проведена оценка и определены места, куда в случае необходимости повезут дрова и брикеты волонтеры", - добавил Виталий Тарашкевич.

Размер помощи датских доноров составляет 40 тыс. евро, из которых уже потрачена почти половина. Оставшаяся сумма должна быть реализована до конца января, однако если морозы в Беларуси так и не установятся, партнеры будут решать вопрос о продлении срока действия программы до наступления холодов.-0-