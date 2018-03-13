Пункты пропуска "Урбаны", "Каменный Лог", "Брузги-2" ожидает модернизация

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты пропуска "Урбаны", "Каменный Лог" и "Брузги-2" ожидает модернизация, сообщает БЕЛТА со ссылкой Белтелерадиокомпанию.

"Во время II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею в Беларуси избежать очередей на границах поможет не только безвизовый режим, но и модернизация пунктов пропуска. Изменения ждут "Урбаны", "Каменный Лог" и "Брузги-2". Несмотря на ожидаемый рост пассажиропотока, безопасность на белорусской границе останется на прежнем уровне", - сказали в ГПК.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. А в 2021-м Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею.-0-