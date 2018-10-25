Пункты пропуска "Вильча" и "Александровка" могут получить статус международных

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сопредельным пунктам пропуска "Вильча" и "Александровка" планируют придать статус международных. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Андрей Анисимов перед началом официальной встречи глав областей Беларуси и Украины с руководством Гомельского облисполкома на I Форуме регионов, который проходит в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, Киевскую и Гомельскую области связывают очень многие проекты, а также взаимодействие в сфере бизнеса, логистики, транспорта. "Один из проектов, которые мы инициировали, и это вошло 11 октября в протокол комиссии (межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. - Прим. БЕЛТА), - изменение статуса с государственного на международный пунктов перехода "Вильча" и "Александровка", - рассказал Андрей Анисимов.

Данные пункты, подчеркнул он, являются важным участком общего транснационального коридора Одесса-Киев-Минск-Клайпеда, который позволяет от порта до порта быстро организовать доставку грузов и техники и мог бы способствовать увеличению объемов экспорта белорусских и украинских предприятий. По словам первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации, обеим сторонам поручено до 1 января следующего года представить конкретные предложения по реализации данного проекта.

В числе важных совместных проектов регионов двух стран Андрей Анисимов назвал также ликвидацию последствий чернобыльской аварии, возобновление судоходства по Припяти и Днепру.

Сегодня на форуме во время официальной встречи глав областей Беларуси и Украины Гомельский облисполком и Киевская областная государственная администрация заключили меморандум о сотрудничестве.

"Сегодняшнее мероприятие - новая точка роста, точка отсчета нового сотрудничества между регионами и странами", - прокомментировал Андрей Анисимов. Он отметил, что более 30 крупных и средних предприятий Киевской области уже сотрудничают с предприятиями как Беларуси в целом, так и Гомельской области в частности. При этом спектр взаимодействия довольно широк: это и машиностроение, и пищевая переработка, и импорт техники, и многое другое.-0-