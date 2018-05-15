Пункты сбора отработанных масел у населения появятся в каждом райцентре Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты сбора отработанных нефтяных масел у населения планируется организовать в каждом райцентре Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции в БЕЛТА директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов.

"В 2018 году планируем организовать сбор отходов отработанных масел в каждом райцентре страны, что сделает эту услугу более доступной для наших граждан. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов". Во всех пунктах сбора "ДВЧ-Менеджмент" установит специализированные контейнеры и организует обучение персонала", - рассказал Игорь Сафонов.

В настоящее время функционирует более 30 заготовительных пунктов сбора отработанных масел у населения, организованных на базе пунктов приема вторичного сырья Белкоопсоюза. В том числе пять - в Минске, по три - в областных центрах, остальные в регионах.

"Очень важно заинтересовать население сдавать отработанные масла, а не сжигать в бытовых печах или выливать, нанося вред экологии. Ведь, сдавая отходы на переработку, они не только сохраняют окружающую среду и поддерживают экономику страны, но и пополняют собственный бюджет, - подчеркнул Игорь Сафонов. - Поэтому планируем продолжить активную информационную и разъяснительную работу".

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Беларуси ежегодно образуется около 74 тыс. т отработанных масел. Из них, по оценкам экспертов, собирается и перерабатывается менее 10%. Остальные отходы отработанных масел преимущественно сжигаются либо просто выбрасываются, что наносит прямой ущерб здоровью человека и окружающей среде. При этом Беларусь ежегодно теряет на миллионы долларов углеводородсодержащих продуктов, которые могут быть вовлечены в экономику.

ИООО "ДВЧ-Менеджмент" занимается сбором и переработкой маслосодержащих отходов. Это обеспечивает экологически безопасное использование отработанных масел и выпуск востребованной импортозамещающей продукции. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 15 тыс. т маслосодержащих отходов в год. В 2017 году собрано для переработки 2,7 тыс. т отработанных масел, что на 60% больше по сравнению с 2016-м.-0-

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Белорусские экологи рассказали о вреде сжигания отработанных масел "Острой проблемой является сжигание отработанных масел, которое наносит прямой ущерб здоровью человека и окружающей среде", - отметил Руслан Михалевич.

Единую систему учета отработанных масел предлагается создать в Беларуси В странах ЕС, где переработка отработанных масел является одним из приоритетов в области обращения с отходами, объем их сбора и переработки достигает 70%. В Беларуси пока менее 10%.

Белорусские организации могут подавать онлайн-заявки на вывоз отработанных масел ИООО "ДВЧ-Менеджмент" как предприятие-переработчик заинтересовано в создании централизованной республиканской системы сбора отработанных масел. К настоящему времени заключено около 2,5 тыс. договоров с организациями различной формы собственности на сбор таких отходов.

Белорусские продукты переработки отработанных масел планируется поставлять в Германию, Израиль и Норвегию ИООО "ДВЧ-Менеджмент" осуществляет сбор и переработку маслосодержащих отходов. Предприятие обеспечивает экологически безопасное использование отработанных масел и выпускает востребованную импортозамещающую продукцию.