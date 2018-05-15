Пункты сбора отработанных масел у населения появятся в каждом райцентре Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты сбора отработанных нефтяных масел у населения планируется организовать в каждом райцентре Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции в БЕЛТА директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов.
"В 2018 году планируем организовать сбор отходов отработанных масел в каждом райцентре страны, что сделает эту услугу более доступной для наших граждан. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов". Во всех пунктах сбора "ДВЧ-Менеджмент" установит специализированные контейнеры и организует обучение персонала", - рассказал Игорь Сафонов.
В настоящее время функционирует более 30 заготовительных пунктов сбора отработанных масел у населения, организованных на базе пунктов приема вторичного сырья Белкоопсоюза. В том числе пять - в Минске, по три - в областных центрах, остальные в регионах.
"Очень важно заинтересовать население сдавать отработанные масла, а не сжигать в бытовых печах или выливать, нанося вред экологии. Ведь, сдавая отходы на переработку, они не только сохраняют окружающую среду и поддерживают экономику страны, но и пополняют собственный бюджет, - подчеркнул Игорь Сафонов. - Поэтому планируем продолжить активную информационную и разъяснительную работу".
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Беларуси ежегодно образуется около 74 тыс. т отработанных масел. Из них, по оценкам экспертов, собирается и перерабатывается менее 10%. Остальные отходы отработанных масел преимущественно сжигаются либо просто выбрасываются, что наносит прямой ущерб здоровью человека и окружающей среде. При этом Беларусь ежегодно теряет на миллионы долларов углеводородсодержащих продуктов, которые могут быть вовлечены в экономику.
ИООО "ДВЧ-Менеджмент" занимается сбором и переработкой маслосодержащих отходов. Это обеспечивает экологически безопасное использование отработанных масел и выпуск востребованной импортозамещающей продукции. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 15 тыс. т маслосодержащих отходов в год. В 2017 году собрано для переработки 2,7 тыс. т отработанных масел, что на 60% больше по сравнению с 2016-м.-0-
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