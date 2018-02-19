Путин ратифицировал белорусско-российский протокол о миграционной карте единого образца

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, которым вносятся изменения и дополнения в белорусско-российское межправительственное соглашение об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года. Документ сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России, сообщает БЕЛТА.
Протокол расширяет категории иностранных граждан, освобождаемых от заполнения миграционной карты. В их числе иностранные граждане, временно или постоянно проживающие на территории России и (или) на территории Беларуси, а также члены экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты данных государств.
Кроме того, по инициативе белорусской стороны освобождаются от получения миграционной карты иностранные граждане, пересекающие государственную границу Беларуси для временного пребывания на ее территории без въезда в Россию.-0-
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