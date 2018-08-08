8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа до 20 октября подготовит законодательный акт по вопросам госслужбы. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра и главы Администрации Президента от 7 августа 2018 года №64ра/228р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Рабочая группа создается для совершенствования правового регулирования института госслужбы, закрепления четких и исчерпывающих требований, предъявляемых к ее прохождению, определения обязанностей, прав и социально-правовых гарантий госслужащих.
Возглавила ее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В составе также представители Национального центра законодательства и правовых исследований, Минфина, Минюста, вузов. При необходимости рабочая группа наделена полномочиями привлекать к работе специалистов других госорганов и организаций с согласия их руководителей.-0-
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