Рабочая группа подготовит предложения по единой системе производства и реализации лекарств в Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для подготовки предложений об оптимизации функционирования системы производства и реализации лекарственных средств, а также упорядочении посреднической деятельности при реализации товаров на внутреннем рынке создана в Беларуси распоряжением премьер-министра от 8 февраля 2018 года №35р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Межведомственную рабочую группу возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко. Ей поручено до 1 мая обеспечить выработку согласованных предложений о функционировании в стране единой системы производства и реализации отечественных и импортных лекарственных средств, а также о мерах по минимизации участия посреднических структур в процессах реализации товаров на внутреннем рынке и исключению фактов необоснованного (недобросовестного) посредничества при проведении госзакупок.
При необходимости межведомственная рабочая группа может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома, запрашивать у них информацию, необходимую для работы.
Организационным обеспечением деятельности межведомственной рабочей группы будут заниматься Министерство здравоохранения и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.-0-
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