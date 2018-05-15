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Рабочее место врача общей практики представлено на выставке "ТИБО"

Общество 15.05.2018 | 13:39
ТИБО-2018 Новости сюжета ТИБО-2018
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочее место врача общей практики с возможностью выписки электронных рецептов представлено на выставке "ТИБО-2018", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На стенде также можно увидеть рабочее место фармацевта по отпуску лекарственных средств с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный рецепт". Таким образом, посетители могут в режиме реального времени ознакомиться с процессом работы этих специалистов.

Сотрудники Пинской центральной поликлиники представили автоматизированную информационную систему, объединяющую все медицинские организации Пинского района в единое информационное пространство.

Традиционным участником выставки стало и Минобразования, которое демонстрирует последние достижения в области цифровой трансформации образования. Важное место в экспозиции, в частности, заняла модель современного класса, оснащенного интерактивной учебной панелью и индивидуальными планшетами для учеников и педагога, что позволит добиться максимальной визуализации и индивидуализации процесса обучения на примере реальных мини-уроков.

Выставка "ТИБО-2018" является частью XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018". В числе участников более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).-0-

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выставка, Министерство здравоохранения
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