Рабочее место врача общей практики представлено на выставке "ТИБО"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочее место врача общей практики с возможностью выписки электронных рецептов представлено на выставке "ТИБО-2018", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На стенде также можно увидеть рабочее место фармацевта по отпуску лекарственных средств с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный рецепт". Таким образом, посетители могут в режиме реального времени ознакомиться с процессом работы этих специалистов.
Сотрудники Пинской центральной поликлиники представили автоматизированную информационную систему, объединяющую все медицинские организации Пинского района в единое информационное пространство.
Традиционным участником выставки стало и Минобразования, которое демонстрирует последние достижения в области цифровой трансформации образования. Важное место в экспозиции, в частности, заняла модель современного класса, оснащенного интерактивной учебной панелью и индивидуальными планшетами для учеников и педагога, что позволит добиться максимальной визуализации и индивидуализации процесса обучения на примере реальных мини-уроков.
Выставка "ТИБО-2018" является частью XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018". В числе участников более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).-0-
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