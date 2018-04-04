Рабочие группы по изучению ситуации в АПК с 5 апреля начнут проверочные мероприятия по всей стране

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для проведения проверочных мероприятий по вопросам функционирования агропромышленного комплекса создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Аналогичные группы созданы в областях. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля Сергей Федченко.

С завтрашнего дня рабочие группы приступят к изучению ситуации в сельскохозяйственных организациях. Мероприятия будут проводиться в форме мониторингов. Основной акцент проверяющие сделают на проблемных вопросах, озвученных на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны.

Сергей Федченко отметил, что наряду с контролем за готовностью хозяйств к проведению весеннего сева и организацией посевной кампании будут изучены вопросы эффективного использования материально-технической базы хозяйств (техники, сельхозобъектов), наведения порядка на земле, недопущения фактов приписок, своевременности выплаты заработной платы работникам, сохранности топлива.

Как заверил эксперт, рабочими группами будут приниматься все меры для устранения выявленных недостатков в максимально короткие сроки. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства и бесхозяйственности, будут привлечены к ответственности.-0-