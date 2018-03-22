Рабочую группу по урегулированию вопросов автоперевозок создадут при Совете по развитию предпринимательства

22 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. При Совете по развитию предпринимательства будет создана рабочая группа по рассмотрению проблемных вопросов и выработке конкретных предложений в сфере транспортных перевозок. Такое решение принято на заседании совета, на котором рассматривались данные вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

В заседании приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства по налогам и сборам, бизнес-сообщества, в том числе заинтересованные стороны. Свое мнение высказали как предприниматели, представляющие регулярных перевозчиков, так и те, которые занимались нерегулярным извозом.

Александр Шишко

Позицию Министерства транспорта и коммуникаций озвучил заместитель министра Александр Шишко: "Позиция у министерства одна: есть законодательство Беларуси, которое нужно соблюдать. Если перевозчик хочет работать на регулярных перевозках, выполняя расписание движения, выдавая билеты пассажирам, значит, он должен выполнить процедуры, которые предусмотрены законодательством. Если он хочет работать на нерегулярных перевозках, он может на них работать. Для этого даже не нужна лицензия - он должен просто уведомить местные органы власти".

По словам заместителя директора ЧТУП ГЛЦ Екатерины Станкевич, вопрос уже не является спорным. "Закон работает, много подано заявлений на предоставление права выполнения перевозок в регулярном сообщении. Много заявлений рассмотрено, ситуация нормализуется. Перевозчики получают ответы на вопросы, которые их смущают", - считает она.

В свою очередь член Совета по развитию предпринимательства при Солигорском районном исполнительном комитете Павел Якимович, представляющий интересы нерегулярных перевозчиков, отметил, что не согласен с позицией, определенной в законе. "Есть пункты в законе, которые не устраивают. Самый главный - это проведение конкурсов. Считаю, что идеальное решение вопроса - приостановление действия закона до вступления новых Правил перевозки пассажиров, которые на сегодняшний день не сформулированы", - сказал он.

По итогам заседания принято решение создать рабочую группу, которая займется выработкой конкретных предложений.-0-