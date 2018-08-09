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Работа комиссий по содействию занятости оценивается по числу трудоустроенных

Общество 09.08.2018 | 11:40
Фото из архива
Фото из архива
Содействие занятости населения Новости темы Содействие занятости населения
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный критерий работы постоянно действующих комиссий по содействию занятости - количество трудоустроенных граждан. Об этом заявила сегодня председатель Минского облсовета депутатов Наталья Якубицкая на VII сессии совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Для удобства граждан и контроля за работой комиссий со стороны заинтересованных утвержден единый для всей области график проведения их заседаний - каждый второй и четвертый четверг месяца. "Положения о работе комиссий приняты в каждом районе. Первая цель - трудоустроить как можно больше граждан. Вторая - направить на переобучение тех, кто желает. Оказание консультативной помощи тоже очень востребовано. Граждане, которые трудятся за границей, интересуются тем, какие необходимо предоставить документы, чтобы легализовать свою работу и не попасть в списки незанятых в экономике, - разъяснила Наталья Якубицкая. - Но главный критерий оценки работы комиссий - количество трудоустроенных граждан. А после 1 января критерием работы будут качественно выверенные базы, которые вы отрабатываете сейчас".

Вместе с тем председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Олег Семенчук отметил низкую мотивацию к труду большинства безработных, как зарегистрированных, так и неофициальных. "Анализ последних лет показывает, что ежегодно в области не заняты порядка 60 тыс. человек. Большинство из них не работают годами. Работа горрайисполкомов, комиссий направлена на содействие занятости и этой категории. Но особое внимание - на тех, кто уволен недавно и стремится работать", - отметил он.

С мая по всей области было проведено 164 заседания комиссий, приглашены почти 2,5 тыс. граждан из списков неработающих, в том числе длительно. Но только 1103 человека в итоге пришли на заседания комиссий. Из них 819 получили рекомендации, были направлены в организации на собеседования. На сегодняшний день из этого количества трудоустроены 404 человека.

Отметил председатель комитета и разную результативность работы комиссий в районах. В Клецком районе проведено девять заседаний, на которые были приглашены 120 человек (84 пришли на комиссию и 24 были в итоге трудоустроены). В Смолевичском районе проведено 12 заседаний, приглашено 145 человек, пришли только 64, трудоустроились менее десяти человек.

"Особое внимание уделяется работе с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, это наиболее сложная категория, поэтому привлекаются органы внутренних дел, депутаты. В Червенском районе комиссия работает и с гражданами, которые имеют задолженность по оплате коммунальных услуг. Помимо предложений о трудоустройстве таким людям разъясняют, какие штрафные санкции могут быть предприняты в отношении них, если они не рассчитаются за услуги и долг по оплате продолжит нарастать", - добавил Олег Семенчук.

На заседания комиссий приглашаются руководители предприятий, на которых прогнозируется массовое высвобождение работников - чтобы совместно решать вопрос их дальнейшего трудоустройства.

Мониторинг работы комиссий показал, что более эффективно работают выездные. "Там активность и посещаемость населением более высокая", - заключил Олег Семенчук.-0-

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Теги
занятость, Минский облисполком
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