Работа по реализации декрета №3 идет в соответствии с графиком - Костевич

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по реализации декрета №3 "О содействии занятости" идет в соответствии с запланированным графиком. Об этом заявила в эфире канала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

"В мае министерство и я лично выезжали в регионы, встретились с председателями комиссий и их членами, председателями обл- и райсоветов, заместителями председателей райисполкомов. Рассказали друг другу, в каком графике будем работать. Конечно, всех волнует формирование базы данных - по срокам, по наполняемости. Но работа идет, налажено взаимодействие", - сказала Ирина Костевич. Данная база незанятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря этого года, чтобы уже с 2019-го включенные в нее люди возмещали услуги по полной стоимости.

На сегодняшний день на основе примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населению в регионах приняты собственные положения, актуализирован состав таких комиссий. Всего в республике их действует 143. Многие уже определили график работы, разместив эту информацию на интернет-ресурсах. "За пять месяцев этого года в комиссии обратилось около 4 тыс. человек. Конечно, нет такой активности, которая была в прошлом году. Это объясняется еще и тем, что вакансии, а их сегодня в наличии 76 тыс., есть в открытом доступе. Любой человек может со своего компьютера найти в общегосударственном банке вакансий то, что его заинтересует", - добавила Ирина Костевич.

Кроме того, завершено формирование примерного перечня трудных жизненных ситуаций, по которым граждан, подпадающих под действие декрета №3, полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. При подготовке типовых рекомендаций для территориальных комиссий учтен накопленный ими ранее опыт. Те, кто потенциально может быть освобожден полностью или частично от уплаты ЖКУ, смогут обращаться в комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту жительства.

Министр отметила, что проблема с мобильностью трудовых ресурсов все еще актуальна. "За пять месяцев только 64 семьи переехали на новую территорию для трудоустройства. Хотелось бы большей активности, ведь вакансии есть. Конечно, влияют определенные нюансы, прежде всего, жилищные условия, что ограничивает человека в этой мобильности", - отметила Ирина Костевич.-0-