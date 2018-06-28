28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа программного обеспечения в литовских пунктах пропуска восстановлена, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"По поступившей от сопредельной стороны информации, работоспособность программного обеспечения литовских контрольных служб восстановлена. Оформление в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы возобновлено в полном объеме", - проинформировали в Госпогранкомитете.
Как сообщалось, сбой программного обеспечения в литовских пунктах пропуска произошел сегодня около 10.30. Из-за него было прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях.-0-
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