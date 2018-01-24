Работа с обращениями граждан требует особенного внимания - Ващенко

24 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Работа с обращениями граждан требует особенного внимания. Это отметил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, который сегодня в Витебске провел личный прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Ващенко сказал, что, принимая граждан, всегда стремится вникать в их заботы. "Эта работа требует особенного внимания. Приходят с разными вопросами, в большинстве случаев рассказывают о наболевшем. Выслушиваем, стремимся разобраться и вникнуть, даже если вопрос не по нашей компетенции. Все обращения фиксируются и передаются для реагирования в ту структуру, которая непосредственно занимается этой темой, - отметил министр. - Каких-то важных нерешенных вопросов по профилю МЧС нет. Выезжая в районы, я вижу, что на местах ведется большая работа. Часто граждане приходят на прием, чтобы выразить благодарность".

Сегодня в Витебске Владимир Ващенко принял нескольких человек. При этом большинство вопросов не относилось к компетенции МЧС. Речь шла о качестве медицинского обслуживания, обустройстве тротуаров, соблюдении законности и правопорядка, укреплении материально-технической базы городских подразделений МЧС, повышении результативности недопущения ЧС и минимизации их последствий.

Тема уменьшения трагедий и последствий от них обсуждалась сегодня и на заседании коллегии Витебского областного управления МЧС, которая прошла с участием Владимира Ващенко. Витебские спасатели подвели итоги работы за 2017 год, обозначили проблемы и задачи на текущий год. -0-