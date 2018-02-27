Работающие на социальных маршрутах частные перевозчики смогут получать субсидии - Минтранс

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работающие на социальных маршрутах частные перевозчики смогут получать субсидии, сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас в законе предусмотрено, чтобы частные перевозчики, работающие на социальных маршрутах, могли получать субсидирование", - заявил замминистра и пояснил, что это будет способствовать заинтересованности частника приходить на такой маршрут. Кроме того, это позволит не отправлять по такому маршруту автобус за бюджетные средства.
Изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года.
В законе также были уточнены критерии отнесения автоперевозок к перевозкам в нерегулярном и регулярном сообщении. Это было связано с наличием фактов массового выполнения перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении по договорам фрахтования по действующим маршрутам следования автобусов регулярного сообщения.
При этом для организации перевозок в нерегулярном сообщении не требовалось соответствовать критериям, установленным конкурсом на право выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении и договором об организации перевозок (требования к подвижному составу, водителям, соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха водителей). Также подобные перевозчики не обязаны были разрабатывать и согласовывать паспорт маршрута с соответствующим подразделением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, соблюдать расписание движения.
Кроме того, при организации перевозок в нерегулярном сообщении договор фрахтования для автомобильной перевозки пассажиров с самим пассажиром не заключался, ему в лучшем случае выдавался чек о принятии наличных денежных средств. В случае каких-либо проблемных ситуаций в дороге пассажир потом не мог защитить свои права.-0-
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