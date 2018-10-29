Работе с молодежью в НАН уделяется приоритетное внимание - Гусаков

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работе с молодежью в Национальной академии наук Беларуси уделяется приоритетное внимание, заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время открытия XV Международной научной конференции молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'18", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главным ресурсом и капиталом Национальной академии наук Беларуси являются подготовленные научные кадры. Ежегодно в НАН приходят от 300 до 350 молодых ученых, и сейчас их уже более 2,5 тыс. Работе с молодежью уделяется приоритетное внимание. Все учащиеся академической магистратуры и аспирантуры, а также молодые сотрудники обеспечены жильем. Созданы условия для участия молодых ученых в различных проектах и грантах. Налажено сотрудничество с университетами и общественными организациями", - сказал Владимир Гусаков.

Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии НАН Андрей Иванец отметил, что в стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" уделяется большое внимание кадровому потенциалу. "Усилия государства направлены на стимулирование поступления в магистратуру, аспирантуру, докторантуру. В НАН Беларуси выстроена дополнительная система мер поддержки молодых ученых. Впервые проводится конкурс "100 талантов Национальной академии наук Беларуси", чтобы создать банк данных одаренной молодежи. Традиционно организуем конкурс совместно с Алферовским фондом. В этом году также проводится конкурс к 90-летию НАН Беларуси. Ежегодно организуется школа молодого ученого "Ученый под ключ", - отметил он.

Конференция "Молодежь в науке" - одно из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси. В 2018 году форум посвящен 90-летию НАН Беларуси. В нем принимают участие свыше 300 ученых из более чем 10 стран (Беларусь, Россия, Германия, Украина, Азербайджан, Литва и др.), руководство советов молодых ученых академий наук, которые являются членами Международной ассоциации академий наук (МААН). На конференции будут представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых. "Самые интересные проекты рождаются в области междисциплинарных исследований и проводятся вместе с нашими зарубежными коллегами. Молодые ученые представят работы в области новых материалов, которые применяются в электронике, в качестве магнитных экранов. Эти проекты выполняются совместно с нашими коллегами из России, Казахстана, Германии, Бельгии", - добавил Андрей Иванец.

В дни конференции запланированы доклады успешных молодых ученых, секционные доклады по основным направлениям деятельности НАН Беларуси (аграрные, биологические, гуманитарные, медицинские науки, физика, математика и информатика, физико-технические науки, химия и науки о Земле). Традиционно организуется специальная секция для юных исследователей-школьников из разных городов страны - "Первый шаг в науку". Пройдет целый ряд круглых столов: "НАН Беларуси: 90 лет интеллектуальной истории", "Биотехнологии: достижения, перспективы, проблемы", "Перспективные направления развития пищевой промышленности глазами молодых ученых".-0-