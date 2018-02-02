Работодателей и работников надо активнее привлекать в пенсионные страховые программы - Минтруда

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Беларуси будет развернута информационная работа по привлечению работодателей и работников в программы добровольного страхования дополнительной пенсии, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевыми задачами в области пенсионного обеспечения на 2018 год станут реализация принятых документов об условиях назначения пенсии, мониторинг пенсионной системы, активизация международного сотрудничества, совершенствование нормативно-правовых актов в отношении самозанятых граждан в целях более полного обеспечения их пенсионных прав. "А также совместно с Минфином, профсоюзами, общественными объединениями нанимателей, на наш взгляд, необходимо развернуть разъяснительную работу по расширению участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии", - добавила Ирина Костевич.

В Беларуси продолжается работа по адаптации пенсионной системы к темпам старения населения и его соотношения с трудоспособными гражданами. Началось повышение пенсионного возраста. "В этом году он и для мужчин, и для женщин стал выше на год. Также продолжается увеличение минимального страхового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет. В результате реализации перечисленных мер переломлена тенденция роста числа пенсионеров. Их численность в декабре 2017 года в сравнении с декабрем 2016-го снизилась почти нас 25 тыс. человек", - уточнила Ирина Костевич.

Говоря о размерах пенсий, она отметила, что с 1 ноября 2017 года проведен общий перерасчет пенсий на основании указа главы государства, также их размер вырос в связи с ежеквартальным увеличением бюджета прожиточного минимума. "В результате принятых мер по итогам года реальная пенсия фактически восстановлена до стопроцентного уровня относительно предыдущего года. В 2018 году также будет проведен общий перерасчет пенсий. Его сроки и объем будут определяться в соответствии с финансовыми возможностями. Мы ставим задачу восстановить соотношение средней пенсии по возрасту со средней зарплатой до уровня 40%. Однако это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика", - подчеркнула министр.

Одним из важных направлений работы Минтруда является заключение международных договоров о пенсионном обеспечении в целях создания эффективных механизмов сохранения пенсионных прав граждан при переселении на постоянное место жительства в другое государство. "Параллельно с совершенствованием действующих договоров с Россией, Литвой и Молдовой мы прорабатываем возможность заключения в текущем году соглашений с другими заинтересованными государствами - Чехией, Польшей и Эстонией, а также в рамках ЕАЭС", - сказала Ирина Костевич.

Участие в коллегии приняли заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.-0-