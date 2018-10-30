Работы на конкурс публикаций о качестве и деловом совершенстве можно подать до 15 декабря

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается прием работ на республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве. Такая информация размещена на сайте Министерства информации.
Конкурс проводится в следующих категориях: печатные и электронные СМИ, интернет-ресурсы, "Фоторабота", "Рекламный плакат, ролик", "Надежда". К участию приглашаются журналисты и внештатные авторы средств массовой информации, а также издательства и рекламные агентства, студенты факультетов журналистики, полиграфии и дизайна вузов. Материалы с пометкой "На республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве" можно направлять в Министерство информации до 15 декабря. Положение о его проведении размещено на сайте ведомства.
Конкурс объявлен впервые и призван привлечь внимание общественности к качеству и деловому совершенству как важнейшей составляющей устойчивого развития организаций и национальной экономики, активизировать освещение этой темы в средствах массовой информации, содействовать распространению опыта лучших предприятий.
Его организаторами выступают Министерство информации, Национальная телерадиокомпания и Государственный комитет по стандартизации Беларуси.-0-
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